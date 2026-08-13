Свитолина уступила Швентек в полуфинале WTA 1000 в Торонто

Свитолина уступила Швентек в полуфинале WTA 1000, несмотря на отважную борьбу в трех сетах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в финал турнира WTA 1000 в Торонто, уступив в полуфинале польской спортсменке Иге Швентек.



Матч продолжался 2 часа 19 минут. Свитолина стартовала с трудностями, теряя свою подачу три раза в первом сете. Но во втором сете она смогла переломить ход игры, обыграв Швьонтек со счетом 6:1.



В решающем сете Свитолина первой сделала брейк и вышла вперед со счетом 3:2, однако не сумела сохранить свое преимущество. Швентек отобрала две подачи у Свитолины и закончила матч в свою пользу.



WTA 1000, Торонто, Канада

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Ига Швентек (Польша) 3:6, 6:1, 3:6.





Это стало 16-м полуфиналом для Свитолины на турнирах серии WTA 1000. В личном противостоянии Швентек теперь лидирует со счетом 5:3.



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