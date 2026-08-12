Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Костюк: Реванш с Карабахом - интерес и удовольствие для Динамо

Динамо готовится к реваншу с Карабахом: тренер Игорь Костюк делится стратегией и ожиданиями от предстоящего матча.
Костюк: Реванш с Карабахом - интерес и удовольствие для Динамо
Игорь Костюк / ФК Динамо Киев

Читайте также: Первый гол сезона: радость Пономаренко после победы над Карабахом

Игорь Костюк, наставник футбольной команды Динамо, выразил свои размышления о предстоящем реванше с Карабахом в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.

Накануне матча, наставник киевской команды дал оценку своему сопернику.

Слова Костюка приводит официальный веб-сайт Динамо:

Конечно, когда тренер длительное время работает с командой, у нее уже сформирована определенная система. Игроки хорошо понимают, как действовать, у команды есть сбалансированный состав. К тому же есть опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Приятно и интересно играть с таким соперником, ведь есть четкое понимание, как он действует и как мы должны действовать, чтобы ему противостоять. Это придает особую изюминку этой дуэли.

Напомним, что в первой встрече с Карабахом Динамо одержало победу со счетом 1:0. Реванш состоится в четверг, 13 августа, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости