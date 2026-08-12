Костюк: Реванш с Карабахом - интерес и удовольствие для Динамо
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Игорь Костюк, наставник футбольной команды Динамо, выразил свои размышления о предстоящем реванше с Карабахом в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.
Накануне матча, наставник киевской команды дал оценку своему сопернику.
Слова Костюка приводит официальный веб-сайт Динамо:
Конечно, когда тренер длительное время работает с командой, у нее уже сформирована определенная система. Игроки хорошо понимают, как действовать, у команды есть сбалансированный состав. К тому же есть опыт выступлений в Лиге чемпионов.
Приятно и интересно играть с таким соперником, ведь есть четкое понимание, как он действует и как мы должны действовать, чтобы ему противостоять. Это придает особую изюминку этой дуэли.
Напомним, что в первой встрече с Карабахом Динамо одержало победу со счетом 1:0. Реванш состоится в четверг, 13 августа, и начнется в 19:00 по киевскому времени.