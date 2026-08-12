Звезда НБА Расселл Уэстбрук объявил о завершении карьеры: 18 лет на площадке

Уэстбрук, звезда НБА, завершает карьеру, оставив после себя впечатляющий список достижений, включая рекорд по количеству трипл-даблов и звание MVP.

Расселл Уэстбрук, известный баскетболист, объявил о завершении своей 18-летней карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он поделился этой информацией на своей странице в Instagram.





37-летний Уэстбрук был выбран на драфте НБА 2008 года под четвертым номером и большую часть своей карьеры, 11 лет, провел в команде из Оклахомы. После этого он играл за такие команды, как Хьюстон, Вашингтон, Лейкерс, Клипперс, Денвер и Сакраменто.



Сезон-2016/17 стал для Уэстбрука наиболее успешным: в среднем за игру он набирал 31,6 очка, делал 10,7 подбора и 10,4 передачи. В этом же сезоне он установил рекорд, сделав 42 трипл-дабла, и получил звание MVP регулярного чемпионата НБА.



Уэстбрук участвовал в Матче всех звезд НБА девять раз, дважды становясь MVP, и девять раз был включен в символическую сборную сезона. Он также вошел в символическую сборную 75-летия НБА.



За время своей карьеры Уэстбрук сделал 209 трипл-даблов в регулярных чемпионатах, установив рекорд НБА.



Уэстбрук также является обладателем золотой медали Олимпиады 2012 года и титула чемпиона мира 2010 года в составе сборной США по баскетболу.