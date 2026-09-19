Заря - Динамо: анонс матча чемпионата Украины

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В субботу, 19 сентября, киевское Динамо в номинально гостевом матче сыграет против Зари.

Киевское Динамо после разгромной победы над Эпицентром приблизилось к зоне лидеров.

Динамо - Заря

19 сентября | 15:30 | Стадион им. Валерия Лобановского, Киев

Динамовцы на старте сезона не совсем оправдывают ожидания собственных болельщиков, однако победа в предыдущем туре над Эпицентром может стать стимулом для “оздоровления” и дальнейшего улучшения качества игры.

Особой мотивации в матче не будет недоставать Андрею Ярмоленко, ведь теперь он особенно близок к установлению рекорда УПЛ по количеству голов во всех сезонах.

Что же касается Зари, то от луганчан не ждали чего-то особенного в этом сезоне, но команда Виктора Скрипника демонстрирует довольно интересный, результативный футбол и идет в середине турнирной таблицы.

Кроме того, луганчане уже обыгрывали Полесье, поэтому просто против них не должно быть ни одной команде.

Интересный факт:

Накануне игры к Заре присоединился Жерсон Родригес, который ранее выступал за Динамо. Против луганского коллектива во время выступлений в Украине Жерсон сыграл 5 матчей, одержав победу в трех — чаще его команды побеждали только Мондорф-ле-Бен из Люксембурга.

Ориентировочные составы:

Накануне международной паузы командам нет причин проводить ротацию, поэтому ожидаем оптимальные составы.

Единственное изменение на две команды, которое напрашивается, — это очевидно выход Жерсона в старте, однако непонятно, в каких кондициях вернулся в Украину люксембуржец, вероятнее всего, он все-таки выйдет максимум на замену.

Динамо: Бущан – Сыч, Михавко, Кендзёра, Дубинчак - Рубчинский, Лонвейк, Шапаренко - Ярмоленко, Пономаренко, Кабаєв.

Заря: Сапутин - Пердута, Яньич, Джордан, Жуниор Рейс - Елавич, Башич, Попара, Слешар - Будковский, Нестеренко.

Прогноз ISPORT: 2:1.

Киевляне получили отличный моральный буст после разгромной победы в прошлом туре.

Этот матч — шанс превратить эту победу в начало беспроигрышной серии, и, учитывая превосходство в классе, столичный клуб, вероятно, им все же воспользуется.

Также, учитывая яркую игру Зари, которая играет сама и дает играть соперникам, а также нестабильный перформанс Динамо в защите, стоит ожидать, что в этом матче обеим командам удастся забить.

Эксперты BETKING считают фаворитом этого противостояния Динамо, на победу которого предлагают коэффициент 1,69, а вот успех Зари оценивают в 5,00. Ничья же является более вероятным результатом для номинальных хозяев и имеет коэффициент 4,00.

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