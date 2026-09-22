"Тайсон Фьюри боится Джошуа": Эдди Хирн о предстоящем бое

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Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, поделился своими мыслями о Тайсоне Фьюри, который станет следующим соперником Джошуа.



Хирн, представляющий интересы Джошуа, уверен, что Фьюри, также известный как "Цыганский король", испытывает страх перед его подопечным.

Хирн в интервью для Fight Your Corner заявил:

Вряд ли стоит говорить о том, способны ли боксеры вообще чего-либо бояться, но, как я полагаю, Фьюри все-таки немножко остерегается Джошуа. Он, как мне кажется, боится, что может проиграть. К тому же он прекрасно понимает, какой по силе Джошуа. Фьюри - превосходный боксер, он очень сообразительный боксер, но он не может не понимать, насколько сложным может оказаться этот бой.

Можно, конечно, вспомнить, как Эй Джей оказался в нокдауне от удара Кристиана Пренги, и сказать, где, мол, его былая удаль. Но его физическая сила не улетучилась, и необходимость справиться с ним может оказаться настоящим испытанием. Так что Фьюри попытается завоевать для себя какое бы то ни было преимущество.