Украина одерживает победу над Венгрией в стартовом матче Лиги наций под руководством нового тренера

"Сине-желтые" одержали победу со счетом 1:0, благодаря голу Даниила Сикана в конце первого тайма.

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В пятницу, 25 сентября, украинская национальная команда начала свое участие в дивизионе B Лиги наций-2026/27, одержав победу над Венгрией. Это был первый официальный матч команды под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.



"Сине-желтые" сумели выиграть гостевую игру против Венгрии со счетом 1:0. Решающий гол был забит украинской командой в конце первого тайма. На 42-й минуте Георгий Судаков сделал передачу с левого фланга в центр штрафной, где Даниил Сикан, оставшийся без присмотра, головой отправил мяч в ворота.



Во втором тайме обе команды активно боролись, но украинцы не позволили венграм восстановить равновесие и сохранили свое преимущество. В конце матча Александр Назаренко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.



Вот краткий видеообзор матча Венгрия - Украина в первом туре Лиги наций:



Венгрия - Украина - 0:1



Гол: Сикан, 42



Составы команд:



Венгрия: Б. Тот, Болла, Орбан, Чингер (заменен на Т. Сюча, 84), Керкез, Шефер, Чонгваи (заменен на Р. Тота, 66), Виталиш (заменен на М. Тота, 46), Собослаи, Реджич (заменен на Юрека, 62), Лукач (заменен на Барани, 46).



Украина: Ризнык, Крупский (заменен на Бондаря, 59), Забарный, Матвиенко, Миколенко, Очеретько, Бражко (заменен на Назарину, 46), Судаков (заменен на Драмбаева, 90+1), Цыганков, Сикан (заменен на Краснопира, 66), Ванат (заменен на Назаренко, 59).



Предупреждения: Барани, Собослаи, Керкез, Бражко, Крупский, Назаренко, Цыганков, Матвиенко.



Удаление: Назаренко, 90+2 (второе предупреждение).



Источник: MEGOGO