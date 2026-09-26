Тайсон Фьюри: Джошуа и Хирн - трусы, саботирующие бой

Тайсон Фьюри обвиняет Энтони Джошуа и его промоутера в трусости и возможном саботаже предстоящего боя.

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Бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о потенциальном отказе Энтони Джошуа и его промоутера Эдди Хирна от предстоящего боя, к которому должен был причастен Дэйн Уайт.



Фьюри, представитель Великобритании в боксе, обвинил команду Джошуа в трусости и предполагаемом саботаже боя.

Фьюри в своем видео на Instagram заявил:

Новость, срочная до опупения: Энтони Джошуа и Эдди Хирн начинают отлынивать от боя. Уже прямо сейчас они начинают говорить, что, мол, драться они, эти жалкие ссыкуны, не будут. Прежде всего это исходит от этого Эдди Хирна, возомнившего из себя черт знает что. Он одновременно берется делать миллион разных вещей и грозится, что, видите ли, драться они не будут. Эдди, да ты мелкий трусишка, как я посмотрю. Эй ты, Эй Джей, трус желторотый, да тебе впору махать белым флагом. Но теперь мы точно вернемся домой. Я точно вернусь домой. "Цыганский король" непременно вернется в Великобританию, чтобы задать тебе взбучку на глазах у всех моих почитателей в Уэльсе. Да ты же вздорный баламут, хвост поджатый. Сейчас у вас найдется миллион отмазок. Из-за вас Турки Аль аш-Шейху уже приходится искать других, по-настоящему стоящих, которые без колебаний согласятся на бой. Надеюсь, вы остались довольны, трусы недоделанные. Я такого еще нигде и никогда не видел. Да вы просто зассали. И все это в основном из-за этого Эдди Хирна, возомнившего из себя черт знает что. Какой же он мудозвон. Из-за него мы можем потерять самый большой бой в истории бокса. Конченый.

Стоит отметить, что бой между Фьюри и Джошуа намечен на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, на стадионе Principality.



Ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа будут драться за титул WBA Super в их предстоящем поединке.