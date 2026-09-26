Уайт не отступит: Боксерский поединок Фьюри - Джошуа состоится!

Уайт уверен в проведении поединка Фьюри - Джошуа, несмотря на противодействие промоутера Джошуа Эдди Хирна.

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Глава Zuffa Boxing Дэйна Уайт выразил свое мнение о предстоящем поединке между бывшими британскими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, в организации которого он принимает участие.



Было известно, что поединок мог быть отменен из-за недовольства Энтони Джошуа и его промоутера Эдди Хирна участием Уайта, но последний не намерен отказываться от своей роли.

Уайт в интервью Sky Sports Boxing заявил:

Это тот бой, в ожидании которого прошло более 10 лет, так что результатом улаженной наконец сделки, уверен, вполне могут восторгаться любители бокса. Какова в этом моя роль? Думаю, пресс-релиз говорит сам за себя. Я с самого начала переговоров говорил, что буду непосредственно вовлечен в промоушн этого поединка. Эдди Хирн раздает интервью 24 часа в сутки. Никогда в жизни не видел никого другого, кто бы говорил так много. Но это и не плохо, это только на пользу бою. Многие вообще узнали об этом поединке именно потому, что его проведение так долго не могли согласовать. Думаете, что Netflix вообще интересует, что там думает себе Эдди Хирн? Даю руку на отсечение, что нет. Я прямо сейчас непосредственно занимаюсь промоушном этого боя. Кто или что может меня остановить? Хирн, который говорит, что я проиграл? Что я проиграл? Я ничего не проигрывал. Я здесь не представляю никого из заинтересованных сторон. Я здесь представляю только одну сторону - Турки Аль аш-Шейха.

Напомним, поединок Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, на стадионе Principality.



Ранее было сообщено, что Фьюри взбешенно отреагировал на возможность отмены поединка с Джошуа.