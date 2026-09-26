Травма вывела Мбаппе из игры: звезда Реала покидает сборы французской команды

Мбаппе пропустит предстоящие матчи Лиги наций из-за травмы колена, полученной во время игры против Турции.

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Килиан Мбаппе, нападающий мадридского Реала и французской национальной команды, вынужден прекратить свое участие в текущих сборах команды из-за полученной травмы.



В ходе матча первого тура групповой стадии Лиги наций против Турции (1:0) 27-летний футболист получил повреждение. Мбаппе, являющийся капитаном французской команды, забил единственный гол на 54-й минуте, но затем испытал боль в левом колене и был заменен на 59-й минуте.



Пресс-служба французской команды сообщила, что Мбаппе получил травму сухожилия колена и будет вынужден покинуть сбор команды.



В предстоящих матчах Лиги наций французская команда встретится с Бельгией дважды (28 сентября и 5 октября), а также сыграет против Италии (2 октября).



Ранее стало известно, что нападающий Арсенала покинул сбор сборной Германии из-за травмы.