Бой века под угрозой: Фьюри и Джошуа могут не сойтись в ринге из-за споров о промоутере
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Британские бывшие чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) могут не сойтись в ринге, как было запланировано. О возможности отмены боя сообщил американский спортивный журналист и эксперт по боксу Крис Мэнникс.
По его словам, причина возможного отказа от боя связана с участием в его организации Дэйны Уайта и компании Zuffa Boxing, что не устраивает Джошуа и его промоутера Эдди Хирна.
Мэнникс в социальной сети X написал:
По сообщениям многочисленных источников, "проблемой", ставящей под угрозу проведение боя между Фьюри и Джошуа, является причастность к нему Дэйны Уайта. Турки Аль аш-Шейх, финансирующий этот бой, в качестве промоутера непременно хочет видеть именно его. В то время как Эй Джей и Эдди Хирн выступают против. У них на руках имеется договоренность, согласно которой компания Zuffa не может быть выбрана для этой роли. Бой, на полном серьезе, находится под угрозой срыва.
Напомним, что поединок Фьюри - Джошуа должен был состояться 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, на стадионе Principality.
Ранее было объявлено, что Фьюри и Джошуа будут драться за титул WBA Super в этом бою.