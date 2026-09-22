Хргович готовится к защите титула: Санчес - следующий соперник

Следующий бой Хрговича с обязательным претендентом Санчесом может состояться в начале следующего года, заявил Уоррен.

Фрэнк Уоррен, промоутер Филипа Хрговича, действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, обсудил будущие планы для своего боксера после его победы над Мозесом Итаумой и получения титула.



Уоррен, который представляет Хрговича, заявил, что следующим соперником хорвата должен стать обязательный претендент на титул, кубинец Фрэнк Санчес. Он также подчеркнул, что первая защита титула Хрговича может быть организована в начале следующего года.



"Хргович не будет драться в этом году, но выступит в начале следующего. Мы устроим ему бой. В данный момент он должен подраться с Фрэнком Санчесом. Мы согласились на этот поединок, это его обязательная защита. Мы заплатили Санчесу много денег, чтобы он отошел в сторону ради боя Хрговича с Итаумой.

Если возникнут другие варианты, мы поговорим с Санчесом, но пока мы находимся в таком положении. Это наша обязанность по контракту", - сказал Уоррен в интервью iFL TV.



Стоит отметить, что ранее Санчес заявил, что не собирается уступать Хрговичу возможность проведения объединительных боев с чемпионами других боксерских организаций.