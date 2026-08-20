Шейн Фьюри: Первый удар Тайсона может стать последним для Джошуа

Боксерская устойчивость Джошуа под вопросом: сможет ли он выдержать первый мощный удар от Тайсона Фьюри?

Шейн Фьюри высказал опасения относительно способности Энтони Джошуа противостоять сильным ударам. Он утверждает, что если Тайсон Фьюри нанесет первый удар, бой может закончиться преждевременно.



Проигрыш Даниэлю Дюбуа и два нокдауна от Кристиана Пренги в первом раунде последнего боя вызывают тревогу, отмечает Boxing News24.



"Если Тайсон попадет по нему первым, то все закончится. Думаю, Тайсон попадет по нему.

При этом Джошуа по‑прежнему обладает мощью, способной нокаутировать любого соперника. Главный вопрос - сможет ли он выдержать первый серьезный удар Тайсона", - отметил он.



Ранее Питер Фьюри объяснил, почему Итаума может потерпеть поражение в бою за титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе.