Итаума рискует проиграть: Питер Фьюри назвал причину

Тренер Питер Фьюри обсуждает сильные и слабые стороны обоих боксеров перед их титульным поединком 29 августа.

Британский тренер по боксу Питер Фьюри поделился своими мыслями о грядущем титульном поединке между Мозесом Итаумой и Филипом Хрговичем.



Следует упомянуть, что бой намечен на 29 августа и состоится на арене O2 в Лондоне. Боксеры сразятся за свободный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.



Фьюри подчеркнул, что 21-летний Итаума обладает всеми предпосылками для успешной карьеры в боксе, но до сих пор не сталкивался с серьезным сопротивлением со стороны противника, сообщает Boxing News Online.



Тем не менее, Фьюри обозначил потенциальную уязвимость Хрговича - его оборону. По мнению тренера, хорватский боксер пропускает слишком много ударов, что может стать решающим в поединке против быстрого и агрессивного Итаумы.



Стоит отметить, что WBC рассматривает возможность утверждения боя между Фьюри и Джошуа в качестве финального элиминатора.