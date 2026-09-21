Судья Ортис приостановлен за спорные решения в мадридском дерби

Ариас Ортис подвергся критике за спорные решения в матче мадридского дерби, включая ошибочное предупреждение и пропущенное грубое нарушение.

Испанское издание Archivo VAR сообщает, что футбольный судья был временно приостановлен от назначения на матчи чемпионата на протяжении как минимум двух туров. Однако официальное заявление от Испанского комитета технических арбитров пока не было получено.



Ариас Ортис стал целью критики после серии спорных решений во время мадридского дерби, в котором Атлетико победил со счетом 2:1.



В частности, Ортис первоначально показал желтую карточку Джуду Беллингему, несмотря на то, что нарушение было совершено Кристианом Ромеро. После вмешательства VAR Ортис пересмотрел свое решение и предупредил защитника Атлетико.



К тому же судья не исключил Ли Кан Ина за грубое нарушение против Федерико Вальверде. Впоследствии Комитет технических арбитров признал, что в данной ситуации футболист Атлетико заслуживал красную карточку.



Еще один спорный момент произошел после удара Килиана Мбаппе в штрафную площадь Атлетико. Мяч ударил в руку игрока мадридской команды, но Ортис не назначил пенальти.



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