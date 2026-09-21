Мудрик готовится вернуться на поле: возможный возврат к матчу с Кристал Пэлас

Мудрик может вернуться на поле к 31 октября, если восстановление пройдет без сбоев, и принять участие в матче против Кристал Пэлас в рамках АПЛ.

Как сообщает британская газета The Standard, футболист Мудрик, который в настоящее время восстанавливается от травмы голеностопа, может вернуться в игру к 31 октября. Это соответствует периоду восстановления от шести до восьми недель. Если все пройдет без сбоев, украинский спортсмен сможет участвовать в матче против Кристал Пэлас, который Тоттенхэм намечает провести в рамках АПЛ.



В случае возникновения непредвиденных обстоятельств возвращение Мудрика на поле может быть перенесено на начало ноября.



Мудрик получил травму во время своего дебютного матча за Тоттенхэм против Ноттингем Форест. Это было его первое официальное участие в игре с ноября 2024 года после продолжительного периода дисквалификации.