Стадион Днепр-Арена выставлен на аукцион: стартовая цена - 140,7 млн гривен

Днепр-Арена с вместимостью 31 тыс. зрителей и обучающим комплексом выставлена на аукцион. Продажа активов - часть программы ПриватБанка по сокращению неосновных активов.

Стартовая цена лота на аукционе составляет 140,7 млн гривен, а дата проведения аукциона назначена на 6 октября 2026 года.



Стадион Днепр-Арена способен разместить 31 тысячу зрителей. Он был открыт после реконструкции в 2008 году. Обучающий и тренировочный комплекс включает в себя семь футбольных полей, закрытый стадион, коттеджи для игроков, центр медицинской реабилитации, бассейн, тренажерный зал и сауну.



ПриватБанк заявил, что активы были приобретены в процессе погашения долгов по кредитам, выданным до момента национализации банка. Продажа активов является частью программы по сокращению портфеля неосновных активов.



Напомним, что после скандала Инфантино предложил реформировать систему управления ФИФА.