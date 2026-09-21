Травма Шаллаи: венгерская команда теряет ключевого игрока перед матчем с Украиной

Шаллаи пропустит ближайшие матчи из-за травмы, восстановление займет около месяца.

Как сообщает Nemzeti Sport, у 29-летнего футболиста Роланда Шаллаи обнаружен разрыв бедренной мышцы. Вначале предполагалось, что потребуется хирургическое вмешательство, однако позже информация была опровергнута из окружения игрока. Шаллаи уже проходит курс лечения.



Предполагается, что процесс восстановления Шаллаи займет примерно месяц. Это означает, что он не сможет участвовать в ближайших матчах венгерской команды в Лиге наций, включая игру против Украины, назначенную на 25 сентября в Будапеште.



Шаллаи, выступающий за Галатасарай, является ключевым игроком венгерской национальной команды. Он провел 67 матчей за сборную и забил 15 голов.



Ранее стало известно, что венгерская команда уже лишилась двух игроков из-за травм: нападающего Барнабаша Варгу и полузащитника Каллума Стайлза. Вместо них были вызваны Донат Барани, Жолт Надь и Милан Тот.



Украинская команда также столкнулась с потерями перед предстоящим матчем. Артем Довбик пропустит сентябрьский сбор из-за травмы, а Александр Андриевский выбыл после операции по удалению аппендицита. Игорь Краснопир и Александр Пихаленок были вызваны в состав вместо них.