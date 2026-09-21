Президент ФИФА предлагает независимый аудит системы принятия решений

Инфантино предлагает аудит процесса принятия решений в ФИФА.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил проведение независимого аудита системы принятия ключевых решений в организации. Это предложение было адресовано Совету ФИФА и лидерам 211 национальных футбольных ассоциаций. Инфантино также предложил обсудить полномочия президента, Бюро, Совета и Конгресса ФИФА.



Подобная инициатива была предложена в ответ на попытку продажи 20% коммерческих прав ФИФА частным инвесторам, включая права на организацию чемпионата мира. Этот план вызвал возражения и был отменен в июле.

Инфантино уточнил:

Подобная инициатива была не больше, чем предложением. Предложение это не нашло своего воплощения и как окончательное решение сейчас не рассматривается.

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