Президент ФИФА предлагает независимый аудит системы принятия решений
Инфантино предлагает аудит процесса принятия решений в ФИФА.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил проведение независимого аудита системы принятия ключевых решений в организации. Это предложение было адресовано Совету ФИФА и лидерам 211 национальных футбольных ассоциаций. Инфантино также предложил обсудить полномочия президента, Бюро, Совета и Конгресса ФИФА.
Подобная инициатива была предложена в ответ на попытку продажи 20% коммерческих прав ФИФА частным инвесторам, включая права на организацию чемпионата мира. Этот план вызвал возражения и был отменен в июле.
Инфантино уточнил:
Подобная инициатива была не больше, чем предложением. Предложение это не нашло своего воплощения и как окончательное решение сейчас не рассматривается.
Предложения по реформе могут быть обсуждены на заседании Совета ФИФА, которое запланировано на 15 октября. Любые изменения в уставе организации должны быть одобрены Конгрессом.
Важно отметить, что недавно Федерация футбола Франции (FFF) официально отозвала свою поддержку Инфантино.
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