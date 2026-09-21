Биатлонистка Марта Герко: Дом уничтожен, семья в безопасности

Семья биатлонистки Марты Герко пережила бомбардировку, их дом уничтожен. Федерация биатлона призывает к поддержке.

Федерация биатлона Украины сообщила о происшествии, которое имело место 16 сентября.



Родители биатлонистки по имени Марта успели спрятаться в подвале, получив предупреждение о предстоящей бомбардировке. В тот момент Марта была на пути домой из школы и находилась недалеко от своего жилища во время взрывов.



К счастью, никто из членов семьи спортсменки не пострадал, однако их дом был полностью уничтожен.



Федерация биатлона Украины призвала спортивное сообщество оказать поддержку Марте Герко и ее семье.



Стоит отметить, что ранее ракета попала в квартиру семьи теннисистки Ястремской в Одессе.