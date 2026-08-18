Битва равных: Тейлор предсказывает исход поединка Джошуа против Фьюри

Бой Джошуа против Фьюри уже не суперхит: Тейлор оценивает шансы боксеров и их текущую форму.

Бывший мировой чемпион по боксу Джош Тейлор утверждает, что грядущий поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри является битвой равных, где вероятность победы каждого из боксеров равна 50%, сообщает Boxing News Online.



Тейлор, который родился в Шотландии, также высказался о том, что данный поединок уже не обладает тем привлекательным фактором, который мог бы иметь. По его мнению, оба британских боксера уже не находятся на пике своей формы.



"Не поймите меня неправильно, я буду его смотреть, но они оба уже слишком далеко от своих лучших времен, поэтому для меня этот поединок утратил статус настоящего блокбастера", - заметил он.



Следует отметить, что планируемый бой между Фьюри и Джошуа должен состояться в ноябре в Нью-Йорке. Однако, окончательные детали организации поединка еще не установлены.



Ранее другой эксперт в области бокса выразил мнение, что Джошуа не сможет одолеть Фьюри в этом поединке.