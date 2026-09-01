Украина одерживает победу над Черногорией в отборе на ЧМ по баскетболу 2027

Украинская команда одержала победу над Черногорией во втором раунде отбора на чемпионат мира по баскетболу 2027 года.

В ходе второго раунда финального этапа европейского отбора на мировой баскетбольный чемпионат 2027 года прошел поединок между национальными командами Украины и Черногории. Встреча состоялась в Подгорице, Черногория, 31 августа, в понедельник.



Украинский коллектив под началом Айнарса Багатскиса открыл матч на вражеском поле с уверенной игрой, быстро выйдя вперед со счетом 14:5. Несмотря на это, хозяева смогли уменьшить отставание. Во втором квартале украинцы снова расширили преимущество до десяти очков, закончив первую половину игры с отрывом в 6 очков - 46:40.



Во второй половине матча, украинская команда продолжала контролировать игру, увеличивая отрыв до 10 очков. Святослав Михайлюк стал главным игроком команды, забросив 23 очка, совершив шесть подборов и четыре результативные передачи. Его поддержали Ковляр (15 очков, 4 подбора, 5 передач), Скапинцев (15+7+2) и Шульга (14+3). Украинская команда победила со счетом 98:89. Это стала их первой победой над черногорцами в третьем прямом столкновении.

После данного матча, украинская команда занимает лидирующую позицию в группе I, обгоняя Испанию и Грузию на одно очко. Следующий матч запланирован на 26 ноября в Португалии.



Результаты матча:



Черногория - Украина 89:98 (24:27, 16:19, 22:26, 27:26)



Украина: Михайлюк - 23+6 подборов+4 передачи, Ковляр - 15+4 подбора+5 передач, Скапинцев - 15+7 подборов+2 передачи, Шульга - 14+3 подбора.



Стоит отметить, что в предыдущем матче отборочного тура на чемпионат мира 2027 года, украинская команда также демонстрировала победный результат.