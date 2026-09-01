Ярмоленко приносит извинения болельщикам за поражение Динамо от Буковины

Ярмоленко принес извинения болельщикам за поражение от Буковины и признался в стыде за результат матча.

Андрей Ярмоленко, футболист Динамо Киев, принес извинения своим болельщикам после того, как его команда потерпела поражение от Буковины со счетом 0:3. Ярмоленко выразил свое сожаление через Instagram, признаваясь в стыде за результат матча.



"Мне очень стыдно за сегодняшнюю игру, — написал Ярмоленко. — Я понимаю ваше разочарование, вашу злость и боль от такого результата. Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мне не удалось достучаться до партнеров и донести до них, насколько важной была для нас эта игра. Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Простите".



Перед тем как опубликовать свои извинения, Ярмоленко вместе с другими игроками, включая Виталия Буяльского, подошел к сектору болельщиков Динамо после матча и лично общался с фанатами, выслушивая их и пожимая руки.



Стоит отметить, что Динамо Киев проиграло Буковине в 4-м туре УПЛ со счетом 0:3, пропустив первый гол уже на 12-й минуте из-за ошибки у своих ворот. Ярмоленко провел на поле первую половину матча и ударил по стойке.