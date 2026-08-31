Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Илиман Ндиай: новый король Манчестер Сити за 60+5 миллионов фунтов

Манчестер Сити заключил сделку о переходе Илимана Ндиайя из Эвертона за 60+5 миллионов фунтов.
Илиман Ндиай: новый король Манчестер Сити за 60+5 миллионов фунтов
Илиман Ндиай / Getty Images

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что Илиман Ндиай становится частью команды Манчестер Сити.

Манчестер Сити достиг соглашения с Эвертоном относительно перехода 26-летнего сенегальского футболиста за сумму 60+5 миллионов фунтов.

Уже заключены договоры с самим игроком и его текущим клубом, поэтому в ближайшем будущем Ндиай пройдет медицинскую проверку.

В прошлом сезоне Ндиай принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, где забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Сити ведет дискуссии с чемпионом мира.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости