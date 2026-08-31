Илиман Ндиай: новый король Манчестер Сити за 60+5 миллионов фунтов
Манчестер Сити заключил сделку о переходе Илимана Ндиайя из Эвертона за 60+5 миллионов фунтов.
Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что Илиман Ндиай становится частью команды Манчестер Сити.
Манчестер Сити достиг соглашения с Эвертоном относительно перехода 26-летнего сенегальского футболиста за сумму 60+5 миллионов фунтов.
Уже заключены договоры с самим игроком и его текущим клубом, поэтому в ближайшем будущем Ндиай пройдет медицинскую проверку.
В прошлом сезоне Ндиай принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, где забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Сити ведет дискуссии с чемпионом мира.
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