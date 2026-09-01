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Мудрик переходит в Тоттенхэм: возобновление карьеры после антидопингового скандала

Мудрик вновь сотрудничает с Де Дзерби в Тоттенхэме после завершения антидопингового расследования и аренды от Челси.
Мудрик переходит в Тоттенхэм: возобновление карьеры после антидопингового скандала
Михаил Мудрик / Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стоимость опции выкупа составит 75 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 87 миллионам евро. Тем не менее, Тоттенхэм не будет обязан заключить с игроком постоянный контракт.

Этот переход предоставит Мудрику возможность вновь сотрудничать с Роберто Де Дзерби, под руководством которого украинский вингер ранее выступал за Шахтер. Де Дзерби занимает пост главного тренера Тоттенхэма с марта 2026 года.

Для Мудрика это станет возможностью снова регулярно выходить на поле после продолжительного перерыва. 31 июля 2026 года Футбольная Ассоциация объявила о завершении антидопингового расследования, что дало зеленый свет для возвращения футболиста в соревновательный процесс. В его пробе, взятой в октябре 2024 года, был обнаружен мельдоний.

Ранее стало известно, что Челси намерен отдать Мудрика в аренду до конца трансферного окна.

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