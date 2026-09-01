Мудрик переходит в Тоттенхэм: возобновление карьеры после антидопингового скандала
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стоимость опции выкупа составит 75 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 87 миллионам евро. Тем не менее, Тоттенхэм не будет обязан заключить с игроком постоянный контракт.
Этот переход предоставит Мудрику возможность вновь сотрудничать с Роберто Де Дзерби, под руководством которого украинский вингер ранее выступал за Шахтер. Де Дзерби занимает пост главного тренера Тоттенхэма с марта 2026 года.
Для Мудрика это станет возможностью снова регулярно выходить на поле после продолжительного перерыва. 31 июля 2026 года Футбольная Ассоциация объявила о завершении антидопингового расследования, что дало зеленый свет для возвращения футболиста в соревновательный процесс. В его пробе, взятой в октябре 2024 года, был обнаружен мельдоний.
Ранее стало известно, что Челси намерен отдать Мудрика в аренду до конца трансферного окна.