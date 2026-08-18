Джошуа против Фьюри: Маккензи сомневается в устойчивости Энтони к ударам
Экс-чемпион мира по боксу Дюк Маккензи высказал свои опасения относительно способности Энтони Джошуа противостоять мощным ударам.
Как сообщает Boxing News Online, Маккензи стал более скептически относиться к Джошуа после его последнего боя с Кристианом Пренгой. В ходе этого поединка Пренга дважды смог сбить Джошуа, который, тем не менее, сумел восстановиться и нокаутировал Пренгу во втором раунде.
Маккензи заявил, что у Джошуа все более очевидны проблемы с устойчивостью к ударам, что может негативно повлиять на его перспективы в предстоящем бою против Тайсона Фьюри.
Специалист считает, что если Джошуа действительно потерял способность выдерживать мощные удары, то поединок с Фьюри, известным под прозвищем "Цыганский король", будет для него особенно опасным.
Ранее Уайт эмоционально отреагировал на угрозы Хирна отменить бой между Фьюри и Джошуа.