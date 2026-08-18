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Джошуа против Фьюри: Маккензи сомневается в устойчивости Энтони к ударам

Маккензи сомневается в устойчивости Джошуа к мощным ударам, что может стать проблемой в предстоящем бою с Фьюри.
Джошуа против Фьюри: Маккензи сомневается в устойчивости Энтони к ударам
Энтони Джошуа / Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу Дюк Маккензи высказал свои опасения относительно способности Энтони Джошуа противостоять мощным ударам.

Как сообщает Boxing News Online, Маккензи стал более скептически относиться к Джошуа после его последнего боя с Кристианом Пренгой. В ходе этого поединка Пренга дважды смог сбить Джошуа, который, тем не менее, сумел восстановиться и нокаутировал Пренгу во втором раунде.

Маккензи заявил, что у Джошуа все более очевидны проблемы с устойчивостью к ударам, что может негативно повлиять на его перспективы в предстоящем бою против Тайсона Фьюри.

Специалист считает, что если Джошуа действительно потерял способность выдерживать мощные удары, то поединок с Фьюри, известным под прозвищем "Цыганский король", будет для него особенно опасным.

Ранее Уайт эмоционально отреагировал на угрозы Хирна отменить бой между Фьюри и Джошуа.

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