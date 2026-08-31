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Артета устанавливает рекорд АПЛ: 250 матчей как игрок и тренер

Артета вторым в истории АПЛ достиг отметки в 250 матчей в роли игрока и тренера.
Артета устанавливает рекорд АПЛ: 250 матчей как игрок и тренер
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета установил рекорд в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Артета стал вторым в истории АПЛ, кто сумел провести 250 матчей в роли игрока и тренера.

Сегодняшний матч Арсенала против Астон Виллы стал для Артеты 250-м в роли тренера, в то время как в качестве игрока он провел 284 матча.

Только Марк Хьюз ранее достиг такого результата, проведя в АПЛ 297 матчей как игрок и 466 матчей в качестве главного тренера.

Было также сообщено, что Ман Сити начал переговоры с чемпионом мира.

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