Артета устанавливает рекорд АПЛ: 250 матчей как игрок и тренер

Артета вторым в истории АПЛ достиг отметки в 250 матчей в роли игрока и тренера.

Главный тренер Арсенала Микель Артета установил рекорд в английской Премьер-лиге (АПЛ).



Артета стал вторым в истории АПЛ, кто сумел провести 250 матчей в роли игрока и тренера.



Сегодняшний матч Арсенала против Астон Виллы стал для Артеты 250-м в роли тренера, в то время как в качестве игрока он провел 284 матча.



Только Марк Хьюз ранее достиг такого результата, проведя в АПЛ 297 матчей как игрок и 466 матчей в качестве главного тренера.



Было также сообщено, что Ман Сити начал переговоры с чемпионом мира.