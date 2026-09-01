Арсенал одерживает победу над Астон Виллой: Сака забивает решающий гол

Арсенал одерживает победу над Астон Виллой со счетом 1:0, благодаря голу Сака во втором полувремени.

В понедельник, 31 августа, Арсенал обыграл Астон Виллу в домашнем матче.



Игра отражала типичный стиль команды Артеты из прошлого сезона. В начале матча Буэндия проверил прочность перекладины, в то время как гостевая команда в основном управляла мячом, не создавая опасности для ворот соперника.



С началом второго полувремени Калафьори и Сака наконец-то забили гол, после которого Арсенал немного снизил темп атаки.



Команда, возглавляемая Эмери, пыталась восстановить равновесие, но не смогла преодолеть крепкую оборону Арсенала. В итоге "канониры" выиграли со счетом 1:0.



Астон Вилла - Арсенал - 0:1

Гол: Сака, 59