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Донбасс Арена в руинах: разрушение легендарного стадиона продолжается

Донбасс Арена продолжает разрушаться, несмотря на обещания ремонта со стороны оккупационных сил. Фотографии свидетельствуют о тревожном состоянии стадиона.
Донбасс Арена в руинах: разрушение легендарного стадиона продолжается
Донбасс Арена / Getty Images

Стадион Донбасс Арена в Донецке, находящийся под управлением российских военных, продолжает разрушаться, вопреки утверждениям оккупационных сил о планах его ремонта. Недавние фотографии показывают текущее состояние стадиона, который ранее был местом проведения матчей Евро-2012 и домашним полем для футбольного клуба Шахтер из Донецка.

Последний официальный матч на этой арене, где соревновались Шахтер и Ильичевец, прошел 2 мая 2014 года. В августе и октябре того же года стадион был поврежден в результате обстрелов, что привело к разрушению внешней оболочки и крыши, а также к разбитию стекол.

Вторжение в 2022 году усугубило разрушение стадиона, хотя его основная структура осталась неповрежденной. На фотографиях видно поле, заросшее высокими сорняками, трещины на фасадных панелях и разбитые окна.



Стадион Донбасс Арена был построен в 2009 году по инициативе бизнесмена Рината Ахметова и может вместить 50 тысяч зрителей. На момент открытия он был одним из самых передовых стадионов Восточной Европы.

Несмотря на потерю домашнего поля, футбольный клуб Шахтер продолжает функционировать и ведет переговоры о заключении контракта с уругвайским защитником Дженоа Аланом Маттурро.

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