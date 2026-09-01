Динамо Киев привлекает бразильского вингера: Густаво Прадо переходит в украинскую лигу

Динамо арендовало Густаво Прадо на год без оплаты, с возможностью последующего выкупа. Футболист уже отправился на медицинский осмотр и подписание контракта.

Согласно информации от Globo, киевский футбольный клуб Динамо официально подтвердил присоединение Густаво Прадо, вингера, который теперь будет выступать в украинской лиге. В первой половине этого года Прадо выступал за Сеару во втором дивизионе Бразилии на основе арендного соглашения, но не сумел забить ни одного гола в восьми матчах.



Условия перехода были утверждены: Динамо взяло Прадо в аренду на один год без оплаты с возможностью последующего выкупа. Футболист уже отправился на медицинское осмотр и подписание контракта.



Прадо имеет опыт игры за молодежную сборную Бразилии U-20, где он участвовал в 11 матчах и забил один гол. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость вингера составляет 2,5 миллиона евро.



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