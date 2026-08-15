Тедди Атлас призывает Усика завершить карьеру на пике славы

Атлас призывает Усика завершить карьеру без проигрышей, оставив свое имя в истории бокса - сообщает Boxing News Online.

Тедди Атлас, известный тренер и спортивный аналитик, считает, что Александр Усик должен завершить свою карьеру в боксе после следующего боя, оставшись на пике своего триумфа.



Атлас уверен, что Усик имеет уникальный шанс покинуть арену бокса, сохранив свое имя в истории как одного из величайших боксеров своего поколения, не потерпев ни одного проигрыша в конце своей карьеры, как сообщает Boxing News Online.



Атлас акцентировал внимание на том, что многие знаменитые боксеры, включая Мухаммеда Али и Джо Луиса, продолжали выходить на ринг после достижения вершины своей карьеры, что привело к неудачам, оставившим тень на их наследии. Он бы хотел, чтобы Усик избежал подобного развития событий.



Следует отметить, что предположительно последним противником Усика может стать бывший обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер.



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