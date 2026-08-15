Сомнения вокруг боя Фьюри против Джошуа: дата и место остаются под вопросом

Уоррен отметил, что дата и место боя Фьюри и Джошуа зависят от команды последнего, а не от подписанного Фьюри контракта.

Боксерский промоутер Фрэнк Уоррен не может подтвердить информацию о проведении боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа 20 ноября в Нью-Йорке, как сообщалось на BoxNation.



Уоррен, представляющий Queensberry, указал, что Фьюри подписал контракт в январе, но его условия не совпадают с условиями в договоре Джошуа. Теперь решение о дате и месте боя лежит на плечах команды Джошуа.



Стоит отметить, что изначально бой планировался на сентябрь, но из-за трагического инцидента, коснувшегося родных Джошуа, его пришлось перенести. Предполагается, что бой состоится в ноябре, но конкретные дата и место будут объявлены позже.



В то же время, Эдди Хирн и Джошуа стремятся получить дополнительные выгоды от проведения боя в Нью-Йорке, а не в Великобритании, и не исключают возможность отмены мероприятия.



Ранее Уоррен рассказал, почему было принято решение о немедленном реванше между Уордли и Дюбуа.