Украинский судья Балакин возглавит матч Лиги чемпионов между ПСЖ и Слованом

Балакин возглавит судейскую бригаду в матче ПСЖ против Слована в Лиге чемпионов.

Николай Балакин, судья из Украины, был назначен для руководства матчем Лиги чемпионов.



Это станет его пятым назначением на встречи главного этапа этого важного европейского соревнования.



Балакин вместе со своей командой будет судить игру между ПСЖ и Слованом. Александр Беркут и Виктор Матяш будут помогать ему на линиях, а Дмитрий Панчишин будет выполнять обязанности четвертого судьи.



Возможно, в этом украинском дерби в Лиге чемпионов примут участие Илья Забарный из ПСЖ, а также Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич из Слована.



Ранее стало известно, что главный тренер Фиорентины уходит после четырех матчей и поражений в Серии А.