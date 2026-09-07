Антонелли повторяет историческую победу: с 19-й позиции к золоту в Монце

Антонелли стал третьим в истории, выиграв гонку, стартовав с 19-й позиции, повторив успех Вуковича 1954 года.

Андреа Кими Антонелли, водитель команды Мерседес, достиг необычного достижения в автогонках.



Стоит отметить, что на соревнованиях в Монце итальянский водитель занял первое место, стартовав с 19-й позиции. Таким образом, он стал третьим в истории водителем, которому это удалось.



Этот успех Антонелли повторяет достижение Билла Вуковича, который в 1954 году выиграл 500-мильную гонку в Индианаполисе, стартовав с той же позиции. В то время эта гонка была частью чемпионата Формулы-1.



Только однажды в истории водителю удалось выиграть Гран-при, стартовав ниже 19-й позиции. Это случилось на Гран-при США в 1983 году, когда Джон Уотсон стал победителем гонки, стартовав с 22-й позиции.



Важно отметить, что в то время партнером Уотсона в команде Макларен был Ники Лауда, который в той же гонке смог подняться с 23-го места на второе.

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