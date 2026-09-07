KBVB прекращает поддержку Инфантино из-за скандала с продажей прав на Чемпионат мира и вопросов к аннулированию красной карточки Балогуна.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) официально объявила о прекращении поддержки президента ФИФА Джанни Инфантино. Это решение было принято на фоне скандала, связанного с продажей прав на проведение Чемпионата мира, что подорвало доверие к Инфантино и привело к потере его поддержки со стороны футбольных ассоциаций.



KBVB также выразила обеспокоенность в связи с аннулированием красной карточки Фоларина Балогуна на Чемпионате мира 2026 года.



"Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) объявляет, что не может поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на новый срок на посту президента ФИФА.

Решение KBVB основано на двух фундаментальных моментах, по которым ФИФА до сих пор не предоставила прозрачной информации:

Досье FIFA Forward Enterprise: KBVB отмечает, что в отношении ряда важных решений и оценок в этом деле до сих пор не было предоставлено достаточной информации о лежащих в их основе рассуждениях и процессе принятия решений. Это вызывает вопросы относительно прозрачности и управления процессом. Мы остаемся в рамках соглашения с УЕФА и совместно требуем четких ответов относительно процесса принятия решений и дальнейших шагов.

Также: в вопросе, касающемся красной карточки Фоларина Балогуна во время чемпионата мира, в котором KBVB является непосредственно вовлеченной стороной, для нас остаются без ответа важные вопросы. Несмотря на наши прямые просьбы о четком обосновании принятых решений и о разъяснении того, как подобные ситуации будут рассматриваться в будущем, мы до сих пор не получили адекватного ответа. Здесь KBVB также считает необходимым полную прозрачность и четкое объяснение".



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