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Прощальный бой Усика может пройти против Уайлдера

Усик и Уайлдер могут встретиться на ринге Madison Square Garden в Нью-Йорке, где впервые будет присужден титул чемпиона Zuffa Boxing в супертяжелом весе.
Прощальный бой Усика может пройти против Уайлдера
Александр Усик / Getty Images

Возможно, украинский супертяжеловес Александр Усик проведет свой финальный профессиональный поединок в этом году.

Президент UFC Дана Уайт вместе с промоутерами Zuffa Boxing рассматривают вариант организации боя между Усиком и экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

Предварительно рассматривается возможность проведения боя на известной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Возможно, в рамках этого предполагаемого поединка будет впервые в истории присужден титул чемпиона Zuffa Boxing в супертяжелом весе.

Бой Усика против Уайлдера может пройти в Нью-Йорке позже в текущем году.

По информации, Дана Уайт и Zuffa Boxing планируют организовать бой в супертяжелом весе на Madison Square Garden.

Напомним, что Усик уверен: Джошуа станет абсолютным чемпионом и нокаутирует Фьюри.

 

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