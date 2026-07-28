Прощальный бой Усика может пройти против Уайлдера
Возможно, украинский супертяжеловес Александр Усик проведет свой финальный профессиональный поединок в этом году.
Президент UFC Дана Уайт вместе с промоутерами Zuffa Boxing рассматривают вариант организации боя между Усиком и экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.
Предварительно рассматривается возможность проведения боя на известной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Возможно, в рамках этого предполагаемого поединка будет впервые в истории присужден титул чемпиона Zuffa Boxing в супертяжелом весе.
Бой Усика против Уайлдера может пройти в Нью-Йорке позже в текущем году.
По информации, Дана Уайт и Zuffa Boxing планируют организовать бой в супертяжелом весе на Madison Square Garden.
Usyk vs. Wilder could be heading to New York later this year. 🗽— World Boxing News (@WorldBoxingNews) July 26, 2026
Reports suggest Dana White and Zuffa Boxing want to stage the heavyweight showdown at Madison Square Garden. 🥊
WBN understands the inaugural Zuffa Heavyweight title would be on the line. 👑 pic.twitter.com/io55Ujz8pk
Напомним, что Усик уверен: Джошуа станет абсолютным чемпионом и нокаутирует Фьюри.