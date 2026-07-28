Усик уверен: Джошуа станет абсолютным чемпионом и нокаутирует Фьюри

Джошуа сможет победить Фьюри: Усик оценивает шансы британского боксера в предстоящем поединке.

Александр Усик выразил уверенность в том, что Энтони Джошуа вполне способен стать следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, сообщает talkSPORT.



Усик подчеркнул, что Джошуа сумел преодолеть два нокдауна в начальном раунде боя с Кристианом Пренгой и вернуться на путь победы:



"Первый раунд - это испытание. Но Эй Джей вернулся. Это бокс. Он хорошо провел бой. Был нокдаун, но Джошуа вернулся и победил".



Усик также предполагает, что следующим серьезным испытанием для Джошуа может стать предстоящий бой с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер уверен, что Джошуа сможет победить Фьюри в возможном поединке двух британских тяжеловесов и даже нокаутировать его.



"Да, мы получим бой Фьюри - Джошуа. Эй Джей победит. Нокаутирует его".



Ранее Александр Усик выразил свою точку зрения относительно возможного боя между чемпионом WBC и обладателем титула WBO.