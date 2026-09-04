Олейникова уступает Эале на US Open 2026: Украина теряет шансы

Александра Эала из Филиппин одержала победу над Олейниковой в двух партиях на US Open 2026.

Александра Олейникова не смогла преодолеть барьер второго раунда престижного US Open 2026, проиграв свой матч. Ее соперницей была Александра Эала из Филиппин, которая замыкает двадцатку лучших теннисисток мира.



Встреча 1/32 финала завершилась в пользу филиппинской спортсменки, которая взяла верх в двух партиях со счетом 6:1, 6:4. Продолжительность поединка на американском корте составила 1 час и 4 минуты.



В первой партии Олейникова сумела взять лишь один гейм. Во второй партии украинская теннисистка попыталась противостоять Эале, но дважды уступила на своей подаче, что стало решающим в исходе матча.



Отметим, что другая украинская теннисистка, Марта Костюк, продолжает уверенно выступать на этом американском турнире.