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Махачев заявил о готовности подраться с Макгрегором

Чемпионов не против боя с ирландцем.
Махачев заявил о готовности подраться с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором.

"Я не хочу говорить, что Макгрегор мне не нужен. Но между нами на данный момент большая яма.

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Люди хотят видеть настоящие бои, настоящих претендентов, кто заслужил бой с чемпионом на деле, а не на словах. Если UFC захочет этот бой, отказываться я не собираюсь", – сказал Махачев в интервью 

Напомним, 12 февраля в рамках UFC 284 Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски.

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