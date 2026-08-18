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Манчестер Юнайтед готовит 55 млн евро за Гави из Барселоны: Бавария на страже

Манчестер Юнайтед готовит предложение за Гави из Барселоны на сумму 55 млн евро, включая бонусы, но Барселона считает эту сумму недостаточной.
Манчестер Юнайтед готовит 55 млн евро за Гави из Барселоны: Бавария на страже
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен сделать первоначальное предложение на сумму 55 млн евро, включая бонусы, за Гави, игрока среднего звена Барселоны.

По информации источника, общая стоимость сделки может составить 55 млн евро, включая 40 млн гарантированных выплат и дополнительные 15 млн в виде бонусов.

Майкл Кэррик, главный тренер Манчестер Юнайтед, видит в 21-летнем футболисте из Испании основную цель для усиления своего центра поля, предпочитая его Эдуардо Камавинге из Реала.



Однако, Барселона считает эту сумму недостаточной и не намерена без борьбы отдавать Гави. Бавария также внимательно следит за развитием ситуации.

Ранее руководство Манчестер Юнайтед предложило новый контракт своему опытному игроку.

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