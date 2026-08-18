Манчестер Юнайтед готовит 55 млн евро за Гави из Барселоны: Бавария на страже
Манчестер Юнайтед намерен сделать первоначальное предложение на сумму 55 млн евро, включая бонусы, за Гави, игрока среднего звена Барселоны.
По информации источника, общая стоимость сделки может составить 55 млн евро, включая 40 млн гарантированных выплат и дополнительные 15 млн в виде бонусов.
Майкл Кэррик, главный тренер Манчестер Юнайтед, видит в 21-летнем футболисте из Испании основную цель для усиления своего центра поля, предпочитая его Эдуардо Камавинге из Реала.
🚨 Manchester United are readying an opening bid worth €55M including add-ons for Barcelona midfielder Gavi.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 18, 2026
Michael Carrick prefers the Spaniard over Real Madrid's Eduardo Camavinga as his main midfield target.
Barcelona see €40M plus €15M in add-ons as too low, while… pic.twitter.com/K76XJSuPa0
Однако, Барселона считает эту сумму недостаточной и не намерена без борьбы отдавать Гави. Бавария также внимательно следит за развитием ситуации.
Ранее руководство Манчестер Юнайтед предложило новый контракт своему опытному игроку.