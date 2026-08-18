Юки Цунода: смена Формулы-1 на Индикар в 2027 году?

Цунода ведет переговоры с Meyer Shank Racing о возможном переходе в Индикар в 2027 году.

Резервный пилот команды Ред Булл Юки Цунода рассматривает возможность перехода в Индикар в 2027 году.



По данным Motorsport, Цунода ведет переговоры с командой Meyer Shank Racing и рассматривается как вероятный кандидат на пост пилота болида №66.



Стоит упомянуть, что в данный момент за рулем этого болида находится Маркус Армстронг, однако ожидается, что он покинет команду в следующем сезоне.



Переход в Индикар может стать новым шагом в карьере 26-летнего Цуноды после участия в нескольких сезонах Формулы-1, где он принял участие в 111 Гран-при.



Тем временем, команда Альпин разработала, но еще не предложила контракт Колапинто.