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Юки Цунода: смена Формулы-1 на Индикар в 2027 году?

Цунода ведет переговоры с Meyer Shank Racing о возможном переходе в Индикар в 2027 году.
Юки Цунода: смена Формулы-1 на Индикар в 2027 году?
Юки Цунода / Getty Images

Резервный пилот команды Ред Булл Юки Цунода рассматривает возможность перехода в Индикар в 2027 году.

По данным Motorsport, Цунода ведет переговоры с командой Meyer Shank Racing и рассматривается как вероятный кандидат на пост пилота болида №66.

Стоит упомянуть, что в данный момент за рулем этого болида находится Маркус Армстронг, однако ожидается, что он покинет команду в следующем сезоне.

Переход в Индикар может стать новым шагом в карьере 26-летнего Цуноды после участия в нескольких сезонах Формулы-1, где он принял участие в 111 Гран-при.

Тем временем, команда Альпин разработала, но еще не предложила контракт Колапинто.

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