Формула-1 может вернуться в Африку: переговоры идут успешно

Возвращение Формулы-1 в Африку: переговоры идут успешно, последний Гран-при на континенте прошел в 1993 году.

Президент и CEO Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что переговоры о возможности возвращения чемпионата в Африку "протекают успешно", сообщает racingnews365.



Следует учесть, что последний Гран-при на африканском континенте был организован в Южной Африке в 1993 году. Кроме того, Африка остается единственным континентом, где в настоящий момент не проводятся соревнования Формулы-1.



Длительное время главным кандидатом на организацию гонок была известная трасса Кьялами, находящаяся неподалеку от Йоханнесбурга. Однако также рассматриваются возможности проведения гонок в Марокко и Руанде.



Важно упомянуть, что гоночный календарь будет продолжать изменения: в 2027 году ожидается возвращение Гран-при Турции и Португалии, а соревнования в Бельгии и Барселоне будут проходить чередующимся образом.



Ранее было заявлено, что улучшенный двигатель Феррари может увеличить мощность на 15 л.с. на Гран-при в Монце, сокращая время обхода трассы на 0.2 секунды.