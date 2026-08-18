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Формула-1 может вернуться в Африку: переговоры идут успешно

Возвращение Формулы-1 в Африку: переговоры идут успешно, последний Гран-при на континенте прошел в 1993 году.
Формула-1 может вернуться в Африку: переговоры идут успешно
Стефано Доменикали / Getty Images

Президент и CEO Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что переговоры о возможности возвращения чемпионата в Африку "протекают успешно", сообщает racingnews365.

Следует учесть, что последний Гран-при на африканском континенте был организован в Южной Африке в 1993 году. Кроме того, Африка остается единственным континентом, где в настоящий момент не проводятся соревнования Формулы-1.

Длительное время главным кандидатом на организацию гонок была известная трасса Кьялами, находящаяся неподалеку от Йоханнесбурга. Однако также рассматриваются возможности проведения гонок в Марокко и Руанде.

Важно упомянуть, что гоночный календарь будет продолжать изменения: в 2027 году ожидается возвращение Гран-при Турции и Португалии, а соревнования в Бельгии и Барселоне будут проходить чередующимся образом.

Ранее было заявлено, что улучшенный двигатель Феррари может увеличить мощность на 15 л.с. на Гран-при в Монце, сокращая время обхода трассы на 0.2 секунды.

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