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Феррари готовит мощный удар: модернизация двигателя перед домашним Гран-при в Монце

Улучшенный двигатель Феррари может увеличить мощность на 15 л.с. на Гран-при в Монце, сокращая время обхода трассы на 0.2 секунды.
Феррари готовит мощный удар: модернизация двигателя перед домашним Гран-при в Монце
Getty Images

Как сообщает Autoracer, Феррари намерена модернизировать свой двигатель перед предстоящим домашним Гран-при.

Стоит отметить, что Скудерия уже усилила свой двигатель на 7 л.с., применив программу ADUO.

Предполагается, что на Гран-при в Монце команда сможет достичь дополнительного увеличения мощности на 15 л.с., что, вероятно, сократит время обхода трассы на 0.2 секунды.

Инженеры Феррари в Монце рассчитывают на такие показатели, хотя в Баку ожидается гораздо меньшее увеличение мощности.

Было также указано, что Ауди решила воздержаться от обновлений в текущем сезоне.

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