Звездная пара тенниса Свитолина и Монфис дебютируют на US Open 2026

Свитолина и Монфис дебютируют в смешанном парном разряде на US Open 2026, среди других звездных пар.

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее супруг, француз Гаэль Монфис, получили специальное приглашение (wild card) для участия в основной части смешанного парного разряда на US Open 2026 года.



Это соревнование станет дебютным для этой звездной пары на профессиональной арене. Ранее Свитолина и Монфис выступали вместе, но только в рамках выставочных матчей.



В смешанном парном разряде также будут участвовать другие известные теннисисты, включая Арину Соболенко и Новака Джоковича, Елену Рыбакину и Тейлора Фрица, Игу Швентек и Каспера Рууда. Всего в основной части турнира примут участие 16 пар.

An all-star field 🤩



Direct entries and wild cards are confirmed for the US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/KHAINMkPaV — US Open Tennis (@usopen) August 17, 2026

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