Звездная пара тенниса Свитолина и Монфис дебютируют на US Open 2026
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее супруг, француз Гаэль Монфис, получили специальное приглашение (wild card) для участия в основной части смешанного парного разряда на US Open 2026 года.
Это соревнование станет дебютным для этой звездной пары на профессиональной арене. Ранее Свитолина и Монфис выступали вместе, но только в рамках выставочных матчей.
В смешанном парном разряде также будут участвовать другие известные теннисисты, включая Арину Соболенко и Новака Джоковича, Елену Рыбакину и Тейлора Фрица, Игу Швентек и Каспера Рууда. Всего в основной части турнира примут участие 16 пар.
An all-star field 🤩— US Open Tennis (@usopen) August 17, 2026
Direct entries and wild cards are confirmed for the US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/KHAINMkPaV
Матчи смешанного парного разряда намечены на 24-26 августа.
Ранее было отмечено, что Свитолина успешно вернулась на турнир и пробилась в третий круг соревнований WTA 1000 в Цинциннати.