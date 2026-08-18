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Звездная пара тенниса Свитолина и Монфис дебютируют на US Open 2026

Свитолина и Монфис дебютируют в смешанном парном разряде на US Open 2026, среди других звездных пар.
Звездная пара тенниса Свитолина и Монфис дебютируют на US Open 2026
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее супруг, француз Гаэль Монфис, получили специальное приглашение (wild card) для участия в основной части смешанного парного разряда на US Open 2026 года.

Это соревнование станет дебютным для этой звездной пары на профессиональной арене. Ранее Свитолина и Монфис выступали вместе, но только в рамках выставочных матчей.

В смешанном парном разряде также будут участвовать другие известные теннисисты, включая Арину Соболенко и Новака Джоковича, Елену Рыбакину и Тейлора Фрица, Игу Швентек и Каспера Рууда. Всего в основной части турнира примут участие 16 пар.



Матчи смешанного парного разряда намечены на 24-26 августа.

Ранее было отмечено, что Свитолина успешно вернулась на турнир и пробилась в третий круг соревнований WTA 1000 в Цинциннати.

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