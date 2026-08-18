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Операционный директор ФИФА уходит на фоне спора о проекте Forward Enterprise

Ламур ушел из ФИФА после двух лет работы и критики Инфантино, противостоя отмененному проекту FIFA Forward Enterprise.
Операционный директор ФИФА уходит на фоне спора о проекте Forward Enterprise
Кевин Ламур / Getty Images

Кевин Ламур, операционный директор ФИФА, подал в отставку 17 августа 2026 года, вслед за критическими замечаниями в адрес президента организации Джанни Инфантино.

Ламур занимал этот пост с ноября 2024 года, до этого он имел значительный опыт работы в УЕФА. ФИФА подтвердила прекращение сотрудничества с Ламуром, отметив его двухлетний вклад в развитие организации.

Согласно информации, опубликованной The Athletic, Ламур выступал против отмененного проекта FIFA Forward Enterprise. Этот проект предполагал создание отдельной коммерческой единицы для управления ключевыми турнирами ФИФА с привлечением частных инвестиций.

Ламур также утверждал, что сотрудники ФИФА были введены в заблуждение относительно планов проекта. Уход Ламура стал еще одним ударом для Инфантино после ухода его советника Карлоса Кордейро.

Также напомним, что Google стал партнером обладателя Суперкубка Англии 2026 года.

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