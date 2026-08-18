Бускетс возвращается в Барселону: новая роль в тренерском штабе
Бускетс присоединяется к тренерскому штабу Барса Атлетик, дублера Барселоны, с целью получения тренерской лицензии.
Экс-футболист Барселоны Серхио Бускетс возвращается в каталонский клуб.
37-летний Бускетс теперь является членом тренерского штаба Барса Атлетик, дублирующей команды Барселоны, где он будет исполнять обязанности ассистента главного тренера Жулиано Беллетти.
Бускетс присоединился к команде с целью получения необходимой тренерской лицензии. Сейчас Барса Атлетик принимает участие в четвертом дивизионе испанской футбольной лиги.
¡Bienvenido a casa, Sergio! 💙❤️🏡 https://t.co/MZh2jTeexv— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2026
В декабре предыдущего года Бускетс завершил свою профессиональную карьеру, став чемпионом Кубка MLS в составе Интер Майами.
Кроме того, стоит упомянуть, что Кэррик видит в воспитаннике Барселоны нового лидера полузащиты Манчестер Юнайтед.
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