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Бускетс возвращается в Барселону: новая роль в тренерском штабе

Бускетс присоединяется к тренерскому штабу Барса Атлетик, дублера Барселоны, с целью получения тренерской лицензии.
Бускетс возвращается в Барселону: новая роль в тренерском штабе
Серхио Бускетс / Getty Images

Экс-футболист Барселоны Серхио Бускетс возвращается в каталонский клуб.

37-летний Бускетс теперь является членом тренерского штаба Барса Атлетик, дублирующей команды Барселоны, где он будет исполнять обязанности ассистента главного тренера Жулиано Беллетти.

Бускетс присоединился к команде с целью получения необходимой тренерской лицензии. Сейчас Барса Атлетик принимает участие в четвертом дивизионе испанской футбольной лиги.



В декабре предыдущего года Бускетс завершил свою профессиональную карьеру, став чемпионом Кубка MLS в составе Интер Майами.

Кроме того, стоит упомянуть, что Кэррик видит в воспитаннике Барселоны нового лидера полузащиты Манчестер Юнайтед.

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