Бускетс возвращается в Барселону: новая роль в тренерском штабе

Бускетс присоединяется к тренерскому штабу Барса Атлетик, дублера Барселоны, с целью получения тренерской лицензии.

Экс-футболист Барселоны Серхио Бускетс возвращается в каталонский клуб.



37-летний Бускетс теперь является членом тренерского штаба Барса Атлетик, дублирующей команды Барселоны, где он будет исполнять обязанности ассистента главного тренера Жулиано Беллетти.



Бускетс присоединился к команде с целью получения необходимой тренерской лицензии. Сейчас Барса Атлетик принимает участие в четвертом дивизионе испанской футбольной лиги.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook