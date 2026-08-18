Челси готовит Мудрика к аренде: Ковентри Сити в числе претендентов

Ковентри Сити - главный претендент на аренду Михаила Мудрика из Челси в надежде восстановить его игровую форму и уверенность.

Челси рассуждает о возможности отдать Михаила Мудрика в аренду, чтобы дать украинскому крайнему нападающему шанс восстановиться после продолжительного отсутствия на поле.



Согласно данным от TEAMtalk, Ковентри Сити является одним из главных претендентов на получение 25-летнего футболиста. Внутри команды убеждены, что именно у них Мудрик сможет вернуться к своей лучшей игровой форме и уверенности.



Важно отметить, что Фрэнк Лэмпард, главный тренер Ковентри Сити и новичок АПЛ, уже знаком с Мудриком по совместной работе в Челси. Однако, Челси также рассматривает и другие возможности, но предпочитает, чтобы Мудрик продолжил выступления в АПЛ.



Мудрик не играл в официальных матчах с ноября 2024 года, но после возвращения на поле уже успел принять участие в трех предсезонных матчах Челси.



Также сообщалось, что Кэррик видит в воспитаннике Барселоны потенциального лидера полузащиты Манчестер Юнайтед.