Аякс подписал контракт с 19-летним защитником Барселоны

Торрентс переходит в Аякс: контракт до 2030 года, стоимость сделки - 5 миллионов евро.

Аякс из Амстердама подтвердил трансфер 19-летнего защитника из Барселоны Жофре Торрентса.



Молодой испанский игрок заключил контракт с нидерландским футбольным клубом, который будет действителен до 30 июня 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила около 5 миллионов евро.



Торрентс является воспитанником футбольной академии Барселоны, в которую он поступил в 2017 году. За основную команду каталонского клуба он провел 4 матча.

Jofre Torrents is here! ⚪🔴⚪ — AFC Ajax (@AFCAjax) August 17, 2026

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook