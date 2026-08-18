Аякс подписал контракт с 19-летним защитником Барселоны
Торрентс переходит в Аякс: контракт до 2030 года, стоимость сделки - 5 миллионов евро.
Аякс из Амстердама подтвердил трансфер 19-летнего защитника из Барселоны Жофре Торрентса.
Молодой испанский игрок заключил контракт с нидерландским футбольным клубом, который будет действителен до 30 июня 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила около 5 миллионов евро.
Торрентс является воспитанником футбольной академии Барселоны, в которую он поступил в 2017 году. За основную команду каталонского клуба он провел 4 матча.
Jofre Torrents is here! ⚪🔴⚪— AFC Ajax (@AFCAjax) August 17, 2026
В сезоне 2024/25 Торрентс, выступая за команду U-19 Барселоны, стал чемпионом Юношеской лиги УЕФА.
Тем временем, Бускетс официально возвращается в Барселону.
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