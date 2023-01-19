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Челси готов предложить 73 млн евро за хавбека Брайтона

Однако запросы Брайтона несколько выше.
Челси готов предложить 73 млн евро за хавбека Брайтона

Трансферная кампания Челси никак не завершиться, лондонцы ведут переговоры с Брайтон о переходе Мойзеса Кайседо за 73 млн евро, сообщает журналист Бен Джейкобс.

"Пенсионеры" уже давно нацелены подписать хавбека Брайтона, в его трансфере заинтересован лично Грэм Поттер, он хочет снова поработать с этим игроком.

Однако "чайки" не намерены расставаться со своим лидером как минимум до лета, тем более, что они ожидат повышенный интерес к нему. Этим и обусловлен такой высокий ценник - Брайтон хочет получить не менее 85 млн евро.

При этом в клубе уже готовы расстаться с игроком, осталось лишь удовлетворить финансовый интерес, а в данный момент Челси может предложить лишь 73 млн.

Кайседо также интересен Ливерпулю, который следил за ним еще до Брайтона, а еще поторговаться по поводу хавбека не против Ньюкасл. Но вряд ли эти клубы сделают какие-то шаги относительно эквадорца зимой.

Напомним, что ранее Челси выложил 100 млн евро за трансфер украинского вингера Михаила Мудрика.

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