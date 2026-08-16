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Сайнс и Уильямс: Переговоры о продлении контракта на 2027 год продолжаются

Сайнз ожидает увеличения годового дохода и возможности для перехода в другую команду, выразив недовольство прогрессом Уильямс.
Сайнс и Уильямс: Переговоры о продлении контракта на 2027 год продолжаются
Карлос Сайнс / Getty Images

Как сообщает Marca, Карлос Сайнс и команда Уильямс продолжают вести переговоры о продлении совместной работы на 2027 год.

Испанский гонщик хотел бы оставить за собой возможность для перехода в другую команду в будущем, поэтому он предпочитает подписать контракт на один год. Вместе с тем, он ожидает увеличения своего текущего годового дохода, который составляет 13 миллионов евро.

Важно отметить, что Сайнс выразил недовольство недостаточным прогрессом Уильямс после изменения технического регламента. Несмотря на отсутствие стабильности в наборе очков со стороны команды, испанец остается одним из наиболее востребованных пилотов на рынке в 2027 году.

Ожидается, что стороны могут достичь соглашения в ближайшее время, а Уильямс может анонсировать продление контракта перед Гран-при Нидерландов в Зандворте.

Тем временем, команда Альпин уже подготовила, но пока не представила контракт Колапинто.

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