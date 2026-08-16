Сайнс и Уильямс: Переговоры о продлении контракта на 2027 год продолжаются

Сайнз ожидает увеличения годового дохода и возможности для перехода в другую команду, выразив недовольство прогрессом Уильямс.

Как сообщает Marca, Карлос Сайнс и команда Уильямс продолжают вести переговоры о продлении совместной работы на 2027 год.



Испанский гонщик хотел бы оставить за собой возможность для перехода в другую команду в будущем, поэтому он предпочитает подписать контракт на один год. Вместе с тем, он ожидает увеличения своего текущего годового дохода, который составляет 13 миллионов евро.



Важно отметить, что Сайнс выразил недовольство недостаточным прогрессом Уильямс после изменения технического регламента. Несмотря на отсутствие стабильности в наборе очков со стороны команды, испанец остается одним из наиболее востребованных пилотов на рынке в 2027 году.



Ожидается, что стороны могут достичь соглашения в ближайшее время, а Уильямс может анонсировать продление контракта перед Гран-при Нидерландов в Зандворте.



Тем временем, команда Альпин уже подготовила, но пока не представила контракт Колапинто.