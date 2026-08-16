Соболенко рассказала о тяжелом периоде после начала войны
В беседе с журналом Time, первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о тяжелом психологическом периоде после начала войны между Россией и Украиной.
Соболенко отметила, что некоторые украинские наставники говорили ей неприятные вещи, что привело к сильному стрессу.
"Я не хочу повторять, что именно они говорили. Это было ужасно. Я принимала все близко к сердцу и истерически плакала", - отметила спортсменка.
Соболенко также подчеркнула, что она против войны и сторонник мира. Однако, на вопрос о ее отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко, который является союзником российского лидера Владимира Путина, Соболенко предпочла не отвечать. "Я не хочу об этом говорить", - ответила она.
Напомним, что Ангелина Калинина не сумела преодолеть второй раунд турнира в Цинциннати.