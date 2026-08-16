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Соболенко рассказала о тяжелом периоде после начала войны

Негативные комментарии от некоторых украинских тренеров вызвали у Соболенко сильный эмоциональный стресс.
Соболенко рассказала о тяжелом периоде после начала войны
Арина Соболенко / Getty Images

В беседе с журналом Time, первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о тяжелом психологическом периоде после начала войны между Россией и Украиной.

Соболенко отметила, что некоторые украинские наставники говорили ей неприятные вещи, что привело к сильному стрессу.

"Я не хочу повторять, что именно они говорили. Это было ужасно. Я принимала все близко к сердцу и истерически плакала", - отметила спортсменка.

Соболенко также подчеркнула, что она против войны и сторонник мира. Однако, на вопрос о ее отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко, который является союзником российского лидера Владимира Путина, Соболенко предпочла не отвечать. "Я не хочу об этом говорить", - ответила она.

Напомним, что Ангелина Калинина не сумела преодолеть второй раунд турнира в Цинциннати.

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